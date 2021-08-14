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«Интер» объявил о переходе Джеко из «Ромы»

22:46
Эдин Джеко. Фото AFP
Эдин Джеко. Фото AFP
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«Интер» на официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

35-летний босниец подписал контракт на два года. По информации итальянских СМИ, сумма сделки составила 15 миллионов евро.

Джеко уже успел принять участие в составе «Интера» в товарищеском матче против киевского «Динамо» и отметился голом.

В прошлом сезоне Джеко провел 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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