«Интер» объявил о переходе Джеко из «Ромы»

«Интер» на официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Ромы» Эдина Джеко.

35-летний босниец подписал контракт на два года. По информации итальянских СМИ, сумма сделки составила 15 миллионов евро.

Джеко уже успел принять участие в составе «Интера» в товарищеском матче против киевского «Динамо» и отметился голом.

В прошлом сезоне Джеко провел 38 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 5 результативных передач.