Дензел Дюмфрис стал игроком «Интера»

«Интер» объявил о заключении контракта с защитником сборной Нидерландов Дензелом Дюмфрисом. Соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки по трансферу игрока ПСВ составила 12,5 миллиона евро без учетов бонусов.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч, на его счету четыре гола и девять результативных передач.