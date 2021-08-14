Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Дензел Дюмфрис стал игроком «Интера»

23:08
Дензел Дюмфрис. Фото UEFA, Twitter
Дензел Дюмфрис. Фото UEFA, Twitter
Теги:

«Интер» объявил о заключении контракта с защитником сборной Нидерландов Дензелом Дюмфрисом. Соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки по трансферу игрока ПСВ составила 12,5 миллиона евро без учетов бонусов.

В сезоне-2020/21 Дюмфрис провел 41 матч, на его счету четыре гола и девять результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: Киркоров и Джиган устроили погром в греческом баре
919 мужчин за день: как сейчас живет женщина, которую называли самой развратной в мире
Москва запросила у Лондона объяснения невыдачи виз журналистам
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
1
Офсайд