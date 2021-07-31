Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Интер» может продать Лаутаро из-за сложных переговоров по контракту

17:27
Теги:

Нападающий Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер», сообщает Sky Sport Italia.

Переговоры с аргентинцем по новому контракту продвигаются непросто, поэтому в «Интере» рассматривают вариант с продажей Лаутаро.

Миланский клуб не исключает, что продаст Лаутаро, если получит серьезное предложение. Интерес к футболисту проявляет «Арсенал», хотя переговоров между клубами пока не начинались.

В прошедшем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Теннис на Олимпиаде: Кудерметова и Веснина уступили бронзу в паре, Джокович снялся с матча за бронзу в миксте
«Вы скучали по валидолу? Вот он!» Россия прошлась по грани, но вытянула игру с Францией
Байлз объяснила снятие с участия в Олимпийских играх
Израиль сокрушил сборную России по дзюдо. Проиграл даже победитель Тедди Ринера
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд