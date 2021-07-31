«Интер» может продать Лаутаро из-за сложных переговоров по контракту

Нападающий Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер», сообщает Sky Sport Italia.

Переговоры с аргентинцем по новому контракту продвигаются непросто, поэтому в «Интере» рассматривают вариант с продажей Лаутаро.

Миланский клуб не исключает, что продаст Лаутаро, если получит серьезное предложение. Интерес к футболисту проявляет «Арсенал», хотя переговоров между клубами пока не начинались.

В прошедшем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.