«Интер» может продать Лаутаро из-за сложных переговоров по контракту
17:27
Нападающий Лаутаро Мартинес может покинуть «Интер», сообщает Sky Sport Italia.
Переговоры с аргентинцем по новому контракту продвигаются непросто, поэтому в «Интере» рассматривают вариант с продажей Лаутаро.
Миланский клуб не исключает, что продаст Лаутаро, если получит серьезное предложение. Интерес к футболисту проявляет «Арсенал», хотя переговоров между клубами пока не начинались.
В прошедшем сезоне 23-летний аргентинец сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.
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