Беннасер сдал положительный тест на коронавирус
18:38
Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.
Беннасер переносит инфекционную болезнь бессимптомно и продолжает тренироваться дома.
Отмечается, что алжирец не контактировал с другими футболистами «Милана» на протяжении недели. Результаты тестов у остальных футболистов «россонери» показали негативный результат.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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