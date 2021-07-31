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Беннасер сдал положительный тест на коронавирус

18:38
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Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

Беннасер переносит инфекционную болезнь бессимптомно и продолжает тренироваться дома.

Отмечается, что алжирец не контактировал с другими футболистами «Милана» на протяжении недели. Результаты тестов у остальных футболистов «россонери» показали негативный результат.

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Иван Шитик все материалы автора

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