Беннасер сдал положительный тест на коронавирус

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

Беннасер переносит инфекционную болезнь бессимптомно и продолжает тренироваться дома.

Отмечается, что алжирец не контактировал с другими футболистами «Милана» на протяжении недели. Результаты тестов у остальных футболистов «россонери» показали негативный результат.