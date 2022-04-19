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Сегодня, 21:18

«Интер» — «Милан»: Мартинес, Леау и Жиру сыграют с первых минут. Джеко — в запасе

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«Интер» сыграет с «Миланом» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дармиан, Перишич, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Корреа, Мартинес.

Запасные: Раду, Раноккья, Д’Амброзио, Димарко, Думфрис, Гальярдини, Госенс, Весино, Видаль, Кайседо, Джеко, Санчес.

«Милан»: Маньян, Томори, Калулу Киатенгва, Калабриа, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Кесси, Салемакерс, Леау, Жиру.

Запасные: Миранте, Тэтэрушану, Балло-Туре, Габбиа, Бакайоко, Кастильехо, Диаз, Крунич, Мессиас, Лазетич, Ребич.

Первый матч между командами закончился со счетом 0:0. Во второй паре полуфинала Кубка Италии «Фиорентина» сыграет с «Ювентусом». Первый матч между командами закончился со счетом 0:1.

Италия. Кубок. 1/2 финала
19 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

 

ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
0
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«Интер» — «Милан»: смотреть прямую трансляция матча полуфинала Кубка Италии
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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38 тур
24.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 00:00
Венеция – Аталанта
 - : -
24.04 00:00
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 00:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 00:00
Интер – Рома
 - : -
24.04 00:00
Лацио – Милан
 - : -
24.04 00:00
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 00:00
Сассуоло – Ювентус
 - : -
24.04 00:00
Торино – Специя
 - : -
24.04 00:00
Эмполи – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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