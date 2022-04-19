«Интер» — «Милан»: Мартинес, Леау и Жиру сыграют с первых минут. Джеко — в запасе

«Интер» сыграет с «Миланом» в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Италии. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, Де Врей, Бастони, Дармиан, Перишич, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Корреа, Мартинес.

Запасные: Раду, Раноккья, Д’Амброзио, Димарко, Думфрис, Гальярдини, Госенс, Весино, Видаль, Кайседо, Джеко, Санчес.

«Милан»: Маньян, Томори, Калулу Киатенгва, Калабриа, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Кесси, Салемакерс, Леау, Жиру.

Запасные: Миранте, Тэтэрушану, Балло-Туре, Габбиа, Бакайоко, Кастильехо, Диаз, Крунич, Мессиас, Лазетич, Ребич.

Первый матч между командами закончился со счетом 0:0. Во второй паре полуфинала Кубка Италии «Фиорентина» сыграет с «Ювентусом». Первый матч между командами закончился со счетом 0:1.