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Сегодня, 20:05

«Интер» — «Милан»: смотреть прямую трансляция матча полуфинала Кубка Италии

Прямая трансляция матча полуфинала Кубка Италии «Интер» — «Милан»
Читать «СЭ» в
Эдин Джеко и Иван Перишич.
Фото Reuters

Во вторник, 19 апреля, «Интер» сыграет с «Миланом» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Интер» — «Милан». Видеотрансляция матча будет доступна в сервисе «Оkko Спорт». Она начнется в 21.55.

Первый матч 1/2 финала Кубка между «Интером» и «Миланом» завершился со счетом 0:0.

В другой паре полуфинала «Ювентус» встретится с «Фиорентиной. В первой игре туринцы обыграли соперника — 1:0.

Италия. Кубок. 1/2 финала
19 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Удинезе 32 10 12 10 50-49 42
12
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 4 7 21 25-72 18
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24.04 00:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 00:00
Венеция – Аталанта
 - : -
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Верона – Сампдория
 - : -
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Дженоа – Кальяри
 - : -
24.04 00:00
Интер – Рома
 - : -
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Лацио – Милан
 - : -
24.04 00:00
Салернитана – Фиорентина
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Верона

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Интер

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