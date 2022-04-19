Во вторник, 19 апреля, «Интер» сыграет с «Миланом» в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Интер» — «Милан». Видеотрансляция матча будет доступна в сервисе «Оkko Спорт». Она начнется в 21.55.

Первый матч 1/2 финала Кубка между «Интером» и «Миланом» завершился со счетом 0:0.

В другой паре полуфинала «Ювентус» встретится с «Фиорентиной. В первой игре туринцы обыграли соперника — 1:0.