«Интер» ведет в матче с «Миланом» после первого тайма

«Интер» дома играет против «Милана» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии. После первого тайма хозяева ведут со счетом 2:0.

У «Интера» дублем отметился Лаутаро Мартинес. Аргентинец забил на 4-й и 40-й минутах встречи.

Первый матч полуфинала Кубка Италии между командами закончился со счетом 0:0.