«Интер» готов продать Сенси «Монце» за 15 миллионов евро

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси в скором времени может стать игроком «Монцы», пишет журналист Николо Скира.

По данным источника, миланцы не рассчитывают на 26-летнего игрока и готовы расстаться с ним, продав за 15 миллионов евро. В скором времени стороны проведут переговоры.

Вторую половину сезона-2021/22 хавбек провел в «Сампдории» на правах аренды. В 11 матчах он не отметился результативными действиями. «Монца» — новичок серии А.