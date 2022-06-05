Эль-Шаарави может продолжить карьеру в «Монце»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави может продолжить карьеру в «Монце», сообщает Football Italia.

По информации источника, 29-летний итальянец хочет получать больше игровой практики и может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Еще одним претендентом на форварда является «Аталанта».

В сезоне-2021/22 Эль-Шаарави принял участие в 36 матчах «Ромы», на его счету 7 голов и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.