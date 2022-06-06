«Монца» готова этим летом попытаться приобрести Златана Ибрагимовича

«Монца» интересуется форвардом «Милана» Златаном Ибрагимовичем, утверждает Calciomercato. Новичок серии А планирует усилиться известными игроками.

По данным источника, летом «Монца» попытается приобрести 40-летнего игрока. Однако трансфер сможет осуществиться, если швед не продлит контракт с «Миланом». Кроме того, из-за травмы футболист не сможет выйти на поле 7-8 месяцев.

Контракт Ибрагимовича с «россонери» истекает в этом месяце. В ближайшее время стороны проведут переговоры о продлении договора на один год.