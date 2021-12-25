«Аталанта заплатит «Сассуоло» за Бога 22 миллиона евро
«Аталанта» согласовала с «Сассуоло» трансфер полузащитника Жереми Бога. Клуб из Бергамо заплатит за игрока 22 миллиона евро без учета бонусов, сообщает Sky Sport Italia.
24-летний полузащитник в нынешнем сезоне принял участие в 12 матчах итальянской серии А, в которых отдал три голевые передачи. Контракт футболиста с «Сассуоло» истекает в 2023 году.
Ранее появлялась информация, что в случае прихода Бога «Аталанта» расстанется с российским полузащитником Алексеем Миранчуком.
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