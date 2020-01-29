«Иногда просто хочется попробовать что-то новое». Эриксен обратился к болельщикам «Тоттенхэма»

Полузащитник Кристиан Эриксен, который перешел из «Тоттенхэма» в «Интер», обратился к болельщикам лондонского клуба.

— Дорогие болельщики «Тоттенхэма», я не знаю с чего начать! У меня не было времени со всеми попрощаться, хотя мне и показалось, что я провел много матчей там, где все говорили и думали, что на следующий день в клубе меня не будет, — написал датчанин в Twitter.

У меня осталось столько невероятных воспоминаний за последние 6,5 лет, что я провел в «Тоттенхэме». Получал удовольствие от каждой тренировки, от каждого матча. Но иногда тебе просто хочется попробовать что-то новое.

Так что, болельщики «шпор», для меня было удовольствием играть за ваш клуб. Надеюсь, в будущем мы снова встретимся!

Кристиан Эриксен играл в «Тоттенхэме» с 2013 года, куда перешел из «Аякса».