Индзаги прокомментировал чемпионскую гонку между «Интером» и «Миланом»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1), а также прокомментировал чемпионскую гонку с «Миланом».

«После победы «Милана» над «Аталантой» нам было непросто, но команда действительно хорошо сыграла против соперника, который создает проблемы на своей территории. Я поздравляю своих ребят, потому что это ни в коем случае нельзя было принимать как должное, особенно после того, как в среду мы отыграли 120 минут в финале Кубка Италии.

Я ожидаю очень открытого завершения сезона с розыгрышем европейских мест и вылета в серию B. Понятно, что мы отстаем от «Милана», поэтому нам нужна победа, а они должны проиграть. Такое случалось раньше — я выиграл с «Лацио», когда мы отставали от «Ювентуса» на два очка, а туринцы в итоге проиграли «Перудже». Так что это может повториться», — приводит слова Индзаги DAZN.

«Интер» перед последним туром серии А с 81 очком занимает второе место, отставая от «Милана» на два очка. В 38-м туре «Интер» встретится с «Сампдорией», а «Милан» — с «Сассуоло».