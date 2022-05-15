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Сегодня, 23:40

«Интер» обыграл «Кальяри» и поборется за чемпионство с «Миланом» в последнем туре

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Интер» на выезде обыграл «Кальяри» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 3:1.

В составе гостей дубль сделал Лаутаро Мартинес, еще один мяч на счету Маттео Дармиана. Единственный гол хозяев забил Хараламбос Ликояннис.

«Интер» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 81 очком в 37 матчах. Команда уступает лидирующему «Милану» 2 очка. Судьба чемпионства определится в последнем туре, в котором «Интеру» предстоит сыграть с «Сампдорией», а «Милану» — с «Сассуоло».

«Кальяри» занимает 18-ю строчку с 29 очками в 37 матчах, но все еще сохраняет шансы на выживание в серии А — отставание от идущей на 17-м месте «Салернитаны» составляет 2 очка. В последнем туре «Кальяри» сыграет с «Венецией», а «Салернитана» — с «Удинезе».

Италия. Серия А. 37-й тур
15 мая, 21:45. Unipol Domus (Кальяри)
Кальяри
1:3
Интер
Голы
Дармиан, 25 (0:1), Мартинес, 51 (0:2), Ликояннис, 54 (1:2), Мартинес, 84 (1:3)
Кальяри
Краньо Белланова Альтаре (Карбони, 79) Ликояннис Чеппителли Далберт (Перейро, 86) Рог (Нандес, 56) Марин (Базелли, 79) Грасси Жоау Педру Паволетти (Бальде, 56)
Интер
Ханданович де Врей Дармиан (Дюмфрис, 58) Шкриньяр Бастони (Д`Амброзио, 70) Хакан Чалханоглу Барелла (Гальярдини, 58) Брозович Джеко (Корреа, 70) Мартинес (Санчес, 85) Перишич
Предупреждения
Дармиан 37’, Хакан Чалханоглу 87’
Судьи
Довери (Италия)

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Кальяри
ФК Милан
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 37 25 8 4 66-31 83
2
 Интер 37 24 9 4 81-32 81
3
 Наполи 37 23 7 7 71-31 76
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 37 17 9 11 56-43 60
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 37 16 11 10 65-47 59
9
 Верона 37 14 10 13 62-56 52
10
 Торино 37 13 11 13 46-38 50
11
 Сассуоло 37 13 11 13 64-63 50
12
 Удинезе 37 10 14 13 57-58 44
13
 Болонья 37 11 10 16 43-55 43
14
 Эмполи 37 9 11 17 49-70 38
15
 Специя 37 10 6 21 41-68 36
16
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
17
 Салернитана 37 7 10 20 33-74 30
18
 Кальяри 37 6 11 20 34-68 29
19
 Дженоа 37 4 16 17 27-59 28
20
 Венеция 37 6 8 23 34-69 26
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37 тур
38 тур
14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 1 : 1
14.05 19:00
Верона – Торино
 0 : 1
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 2 : 3
14.05 21:45
Рома – Венеция
 1 : 1
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 1 : 3
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 3 : 0
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 2 : 0
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 1 : 3
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 21
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 11
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 9
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 28 2 5
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 28 1 11
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 27 1 10
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