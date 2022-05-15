«Интер» обыграл «Кальяри» и поборется за чемпионство с «Миланом» в последнем туре

«Интер» на выезде обыграл «Кальяри» в матче 37-го тура чемпионата Италии — 3:1.

В составе гостей дубль сделал Лаутаро Мартинес, еще один мяч на счету Маттео Дармиана. Единственный гол хозяев забил Хараламбос Ликояннис.

«Интер» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 81 очком в 37 матчах. Команда уступает лидирующему «Милану» 2 очка. Судьба чемпионства определится в последнем туре, в котором «Интеру» предстоит сыграть с «Сампдорией», а «Милану» — с «Сассуоло».

«Кальяри» занимает 18-ю строчку с 29 очками в 37 матчах, но все еще сохраняет шансы на выживание в серии А — отставание от идущей на 17-м месте «Салернитаны» составляет 2 очка. В последнем туре «Кальяри» сыграет с «Венецией», а «Салернитана» — с «Удинезе».