Каннаваро может возглавить «Парму»

Итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать главным тренером «Пармы», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 48-летний итальянец находится в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера клуба.

Ранее сообщалось, что Каннаваро может возглавить «Эспаньол». Последней командой итальянца был китайский «Гуанчжоу», который он покинул в сентябре 2021 года.

«Парма» по итогам сезона заняла 12-е место в серии B.