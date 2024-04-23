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Сегодня, 02:15

Индзаги — о чемпионстве «Интера»: «Ощущения прекрасные, мы сделали нечто невероятное»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился эмоциями от победы в чемпионате Италии.

«Ощущения прекрасные, мы сделали нечто невероятное, и героев много: игроки, клуб, президент, который сейчас не здесь, но всегда был рядом. Каждый день мы усердно работаем с целью стать сильнее. Думаю, уже с первого сезона, с первого матча в Лиге чемпионов, когда мы встретились с «Реалом», который потом выиграл в финале у «Ливерпуля», был виден хороший задел, и в итоге мы завоевали шесть трофеев.

Мое путешествие получилось прекрасным. Я всегда буду благодарен «Лацио», который дал мне возможность начать работу тренером. У нас все шло хорошо, и я помню чемпионат, прерванный из-за коронавируса, в котором мы бились до конца. «Лацио» хотел продолжать сотрудничество, но что-то подсказывало мне, что нужны перемены.

Многие не советовали мне идти в «Интер», но что-то мне подсказывало, что идти нужно именно сюда. Я знал многих людей в руководстве, и мы знали, что можем продолжить цикл. В тяжелые моменты мы позволяли болтунам говорить, но сегодня они будут говорить поменьше», — приводит слова Индзаги DAZN.

После 33 туров серии А «Интер» набрал 86 очков и стал чемпионом досрочно. Это 20-й трофей команды в серии А. «Милан» (69) идет на втором месте в турнирной таблице, у клуба в активе 19 трофеев в чемпионате Италии. Рекордсменом чемпионствам является «Ювентус» — 36.

ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
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Лаутаро Мартинес: «Второе чемпионство и вторая звезда с «Интером» — огромная честь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 33 27 5 1 79-18 86
2
 Милан 33 21 6 6 64-39 69
3
 Ювентус 33 18 10 5 47-26 64
4
 Болонья 33 17 11 5 48-26 62
5
 Рома 33 16 8 9 58-39 56
6
 Аталанта 32 16 6 10 59-37 54
7
 Лацио 33 16 4 13 42-35 52
8
 Наполи 33 13 10 10 50-41 49
9
 Фиорентина 32 13 8 11 45-36 47
10
 Торино 33 11 13 9 31-29 46
11
 Монца 33 11 10 12 35-43 43
12
 Дженоа 33 9 12 12 35-40 39
13
 Лечче 33 8 11 14 30-48 35
14
 Кальяри 33 7 11 15 36-56 32
15
 Верона 33 7 10 16 31-44 31
16
 Эмполи 33 8 7 18 26-48 31
17
 Удинезе 33 4 17 12 31-49 29
18
 Фрозиноне 33 6 10 17 40-63 28
19
 Сассуоло 33 6 8 19 39-65 26
20
 Салернитана 33 2 9 22 26-70 15
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19.04 19:30
Дженоа – Лацио
 0 : 1
19.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 2 : 2
20.04 19:00
Эмполи – Наполи
 1 : 0
20.04 21:45
Верона – Удинезе
 1 : 0
21.04 13:30
Сассуоло – Лечче
 0 : 3
21.04 16:00
Торино – Фрозиноне
 0 : 0
21.04 19:00
Салернитана – Фиорентина
 0 : 2
21.04 21:45
Монца – Аталанта
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22.04 19:30
Рома – Болонья
 1 : 3
22.04 21:45
Милан – Интер
 1 : 2
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
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Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
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Оливье Жиру

Милан

 8
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 7
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 28 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 31 1 3
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Тео Эрнандез

Милан

 29 1 11
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