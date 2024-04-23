Лаутаро Мартинес: «Второе чемпионство и вторая звезда с «Интером» — огромная честь»

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поделился впечатлениями от чемпионства.

«Мы так много работали и страдали и теперь заслужили эту безмерную радость. Я посвящаю победу всей моей семье и моим детям — они самое прекрасное, что подарила мне жизнь. Победа в дерби — это уникальная возможность, и мы должны были ею воспользоваться. Второе чемпионство и вторая звезда с «Интером» — это огромная честь. Эта победа — все для болельщиков и сотрудников, почти 100 человек работали ради этой цели. Надеюсь на продление контракта, но нам еще предстоит договориться с клубом, а сегодня я хочу насладиться этим вечером», — приводит слова Мартинеса Pazzi di Fanta.

После 33 туров серии А «Интер» набрал 86 очков и стал чемпионом досрочно. Это 20-й трофей команды в серии А. «Милан» (69) идет на втором месте в турнирной таблице, у клуба в активе 19 трофеев в чемпионате Италии. Рекордсменом чемпионствам является «Ювентус» — 36.