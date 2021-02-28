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Индзаги — о поражении в матче с «Болоньей»: «Не хочу никаких оправданий по поводу усталости в Лиге чемпионов»

00:36
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:2).

«Такая амбициозная и сильная команда, как наша, должна реагировать иначе. Я думал, что у нас был правильный подход, мы доминировали в игре, но мы здесь говорим о болезненном поражении, поэтому мы должны оставить эти поражения позади. Нам нужно быть более решительными перед воротами, снова встать на ноги в матче с «Торино» в середине недели, и я не хочу никаких оправданий по поводу усталости в Лиге чемпионов», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

24 февраля «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступил «Баварии» со счетом 1:4.

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