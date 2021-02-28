Синиша Михайлович не ожидал, что «Болонья» сможет победить «Лацио»
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).
«Это было хорошее выступление, и после того, как Иммобиле не реализовал пенальти и забил Мбай, я сказал, что сейчас невозможно проиграть этот матч! Если не считать шуток, мы сыграли хорошо, могли забить больше в контратаке, и в целом я очень счастлив. Мы хорошо контролировали мяч, закрывали пространство и сильно давили на «Лацио».
Мы знали, что рано или поздно нам придется обыграть один из крупных клубов. Возможно, я ожидал этого сегодня меньше, чем любой другой, поскольку нам пришлось сменить половину защиты, а защитники особенно важны как для атаки, так и для обороны», — приводит слова Михайловича Sky Sport Italia.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю