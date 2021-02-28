Синиша Михайлович не ожидал, что «Болонья» сможет победить «Лацио»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подвел итоги матча 24-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (2:0).

«Это было хорошее выступление, и после того, как Иммобиле не реализовал пенальти и забил Мбай, я сказал, что сейчас невозможно проиграть этот матч! Если не считать шуток, мы сыграли хорошо, могли забить больше в контратаке, и в целом я очень счастлив. Мы хорошо контролировали мяч, закрывали пространство и сильно давили на «Лацио».

Мы знали, что рано или поздно нам придется обыграть один из крупных клубов. Возможно, я ожидал этого сегодня меньше, чем любой другой, поскольку нам пришлось сменить половину защиты, а защитники особенно важны как для атаки, так и для обороны», — приводит слова Михайловича Sky Sport Italia.