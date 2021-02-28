Барак спас «Верону» от поражения в матче с «Ювентусом»
«Верона» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Италии — 1:1. Счет в начале второго тайма открыл форвард туринцев Криштиану Роналду. Для него этот мяч стал 19-м в 20 играх серии A.
От поражения «Верона» ушла на 77-й минуте — отличился Антонин Барак.
«Юве» в таблице серии A идет на третьем месте с 46 очками, «Верона» занимает девятую строчку.
Чемпионат Италии
Серия А
24-й тур
«Верона» — «Ювентус» — 1:1 (0:0)
Голы: Криштиану Роналду, 49 (0:1). Барак, 77 (1:1).
«Верона»: Сильвестри, Фараони (Давидович, 84), Гюнтер, Димарко (Лазович, 52), Маньяни, Ловато, Стураро (Виейра, 68), Дзакканьи (Бесса, 84), Барак, Илич (Мигел Велозу, 46), Лазанья.
«Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандру, де Лигт, Мерих Демирал, Рэмси (Маккенни, 68), Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Бернардески, Кьеза (Ди Пардо, 86), Кулушевски.
Предупреждения: Рэмси, 18. де Лигт, 33. Барак, 45. Давидович, 90.
Судья: Мареска.
27 февраля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
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