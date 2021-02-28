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Барак спас «Верону» от поражения в матче с «Ювентусом»

00:41
«Верона» — «Ювентус» — 1:1. Автор первого гола Криштиану Роналду (в центре). Фото ФК «Ювентус»
«Верона» — «Ювентус» — 1:1. Автор первого гола Криштиану Роналду (в центре). Фото ФК «Ювентус»
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«Верона» и «Ювентус» сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Италии — 1:1. Счет в начале второго тайма открыл форвард туринцев Криштиану Роналду. Для него этот мяч стал 19-м в 20 играх серии A.

От поражения «Верона» ушла на 77-й минуте — отличился Антонин Барак.

«Юве» в таблице серии A идет на третьем месте с 46 очками, «Верона» занимает девятую строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

«Верона» — «Ювентус» — 1:1 (0:0)

Голы: Криштиану Роналду, 49 (0:1). Барак, 77 (1:1).

«Верона»: Сильвестри, Фараони (Давидович, 84), Гюнтер, Димарко (Лазович, 52), Маньяни, Ловато, Стураро (Виейра, 68), Дзакканьи (Бесса, 84), Барак, Илич (Мигел Велозу, 46), Лазанья.

«Ювентус»: Щенсны, Алекс Сандру, де Лигт, Мерих Демирал, Рэмси (Маккенни, 68), Рабьо, Бентанкур, Криштиану Роналду, Бернардески, Кьеза (Ди Пардо, 86), Кулушевски.

Предупреждения: Рэмси, 18. де Лигт, 33. Барак, 45. Давидович, 90.

Судья: Мареска.

27 февраля. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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