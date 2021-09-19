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Индзаги — о Дюмфрисе: «Он адаптировался быстрее, чем ожидалось»

10:08
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о защитнике команды Дензеле Дюмфрисе после матча четвертого тура серии А против «Болоньи» (6:1). В этой встрече он впервые вышел в стартовом составе.

«Он показал великолепную игру. Он хорошо тренируется и, честно говоря, адаптировался быстрее, чем ожидалось.

Он обладает мастерством, проделывает большой объем работы, хочет учиться новому, так что мы более чем довольны им", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.

Дюмфрис перешел в «Интер» из ПСВ 14 августа. Клуб из Нидерландов получил за защитника 12,5 миллиона евро без учета бонусов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Челси

П2

32%

1.74

ТБ 2.0

23%

1.58

Обе забьют - нет

15%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Зенит

П2

34%

1.69

Ф2 (-1)

20%

2.10

ТМ 3.0

16%

1.67
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.73

X2

22%

1.57

1X

18%

1.46

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/inzaghi-dumfries-settled-quicker-than-expected-at-inter/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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