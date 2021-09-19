Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о защитнике команды Дензеле Дюмфрисе после матча четвертого тура серии А против «Болоньи» (6:1). В этой встрече он впервые вышел в стартовом составе.

«Он показал великолепную игру. Он хорошо тренируется и, честно говоря, адаптировался быстрее, чем ожидалось.

Он обладает мастерством, проделывает большой объем работы, хочет учиться новому, так что мы более чем довольны им", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на DAZN.

Дюмфрис перешел в «Интер» из ПСВ 14 августа. Клуб из Нидерландов получил за защитника 12,5 миллиона евро без учета бонусов.