Главный тренер «Фиорентины»: «Работаем над тем, чтобы у нас было больше голевых моментов, чем у соперников»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал результат матча четвертого тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:1).

«Выиграть здесь нелегко, но нам удалось сделать это, показав при этом великолепную игру. Мне понравился настрой ребят, хотя вначале «Дженоа» нас удивила — они играли в четыре защитника. Это был первый из трех матчей на предстоящей неделе, и мы взяли важные очки.

Мы работаем над тем, чтобы у нас было больше голевых моментов, чем у соперников. Мы должны продолжать в том же духе, нам нельзя терять концентрацию и самоотдачу», — приводит слова Итальяно Football Italia со ссылкой на DAZN.

«Фиорентина» набрала девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.