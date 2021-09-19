Главный тренер «Фиорентины»: «Работаем над тем, чтобы у нас было больше голевых моментов, чем у соперников»
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал результат матча четвертого тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:1).
«Выиграть здесь нелегко, но нам удалось сделать это, показав при этом великолепную игру. Мне понравился настрой ребят, хотя вначале «Дженоа» нас удивила — они играли в четыре защитника. Это был первый из трех матчей на предстоящей неделе, и мы взяли важные очки.
Мы работаем над тем, чтобы у нас было больше голевых моментов, чем у соперников. Мы должны продолжать в том же духе, нам нельзя терять концентрацию и самоотдачу», — приводит слова Итальяно Football Italia со ссылкой на DAZN.
«Фиорентина» набрала девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/italiano-pleased-with-fiorentina-attitude-in-genoa/
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