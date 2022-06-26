Иммобиле считает, что возвращение Лукаку в «Интер» поднимет уровень чемпионата Италии

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал возможное возвращение форварда «Челси» Ромелу Лукаку в «Интер».

«Если Ромелу вернется, то уровень чемпионата Италии вырастет, а я продолжу стараться показывать свой лучший футбол», — приводит Football Italia слова Иммобиле.

Ранее сообщалось, что «Интер» близок к тому, чтобы арендовать 29-летнего Лукаку у «Челси» на сезон-2022/23.

Бельгиец уже выступал за «Интер» с августа 2019 года по август 2021 года. Вместе с командой он становился чемпионом Италии.