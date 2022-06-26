Иммобиле считает, что возвращение Лукаку в «Интер» поднимет уровень чемпионата Италии
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал возможное возвращение форварда «Челси» Ромелу Лукаку в «Интер».
«Если Ромелу вернется, то уровень чемпионата Италии вырастет, а я продолжу стараться показывать свой лучший футбол», — приводит Football Italia слова Иммобиле.
Ранее сообщалось, что «Интер» близок к тому, чтобы арендовать 29-летнего Лукаку у «Челси» на сезон-2022/23.
Бельгиец уже выступал за «Интер» с августа 2019 года по август 2021 года. Вместе с командой он становился чемпионом Италии.
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15
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16
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17
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|0-0
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18
|Лечче
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19
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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Сампдория – Аталанта
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