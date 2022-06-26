Ди Мария все еще не определился с будущим в «Ювенутсе»

Полузащитник Анхель Ди Мария прокомментировал свой возможный трансфер в «Ювентус».

«Ювентус» — самый большой клуб в Италии, один из тех, кто интересуется мной. На данный момент я думаю, но сейчас я сосредоточен на на отпуске и своей семье.

«Рома»? Мне безразлично», — сказал Ди Мария ESPN Argentina.

Летом 2022 года аргентинский нападающий покинул «ПСЖ» свободным агентом, он не стал продлевать контракт с французским клубом, в котором выступал с 2015 года.

В составе «ПСЖ» Ди Мария становился пять раз чемпионом Франции, четыре раза побеждал в Кубке страны и пять раз выигрывал Суперкубок.

В минувшем сезоне Ди Мария провел 31 матч за «ПСЖ», в которых забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.