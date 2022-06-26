«Интер» собирается продать форварда Лазаро этим летом

«Интер» намерен продать нападающего Валентино Лазаро в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 26-летний австриец не входит в планы главного тренера команды Симоне Индзаги. Сообщается, что футболист может вернуться в чемпионат Германии, в котором он ранее уже выступал за «Герту» и менхенгладбахскую «Боруссию».

В сезоне-2021/22 Лазаро выступал за «Бенфику» на правах аренды из «Интера». На счету игрока 2 результативных передачи в 29 матчах за лиссабонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.