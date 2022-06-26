«Интер» собирается продать форварда Лазаро этим летом
«Интер» намерен продать нападающего Валентино Лазаро в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, 26-летний австриец не входит в планы главного тренера команды Симоне Индзаги. Сообщается, что футболист может вернуться в чемпионат Германии, в котором он ранее уже выступал за «Герту» и менхенгладбахскую «Боруссию».
В сезоне-2021/22 Лазаро выступал за «Бенфику» на правах аренды из «Интера». На счету игрока 2 результативных передачи в 29 матчах за лиссабонскую команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
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4
|Ювентус
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
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Милан – Удинезе
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Фиорентина – Кремонезе
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Ювентус – Сассуоло
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Лацио – Болонья
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Салернитана – Рома
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Сампдория – Аталанта
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Специя – Эмполи
|- : -
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Верона – Наполи
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