Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:58

«Интер» собирается продать форварда Лазаро этим летом

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Интер» намерен продать нападающего Валентино Лазаро в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, 26-летний австриец не входит в планы главного тренера команды Симоне Индзаги. Сообщается, что футболист может вернуться в чемпионат Германии, в котором он ранее уже выступал за «Герту» и менхенгладбахскую «Боруссию».

В сезоне-2021/22 Лазаро выступал за «Бенфику» на правах аренды из «Интера». На счету игрока 2 результативных передачи в 29 матчах за лиссабонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Валентино Лазаро
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тренер, работавший с принцессой Монако, оказался педофилом
Даже Кокорин хочет купить себе клуб. Что такое медиафутбол, который задвигает на второй план «Спартак» с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сампдория» может арендовать защитника «Милана» Габбиа
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.08 00:00
Милан – Удинезе
 - : -
14.08 00:00
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 00:00
Ювентус – Сассуоло
 - : -
14.08 00:00
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 00:00
Лечче – Интер
 - : -
14.08 00:00
Монца – Торино
 - : -
14.08 00:00
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 00:00
Сампдория – Аталанта
 - : -
14.08 00:00
Специя – Эмполи
 - : -
14.08 00:00
Верона – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости