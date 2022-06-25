Возвращение Лукаку в «Интер» — авантюра. Токсичного нападающего не ждут в Милане

Бельгийцу предстоит самый важный сезон в карьере.

Возвращение на год

Ромелу Лукаку возвращается из «Челси» в «Интер». Официально об этом еще не объявлено, но все ведущие европейские инсайдеры, а также английские и итальянские медиа говорят о сделке как о свершившемся факте. Собственно, особых сомнений, что 29-летний бельгиец снова окажется в Милане, не было еще с конца прошлого сезона. Вопрос был только в том, как быстро стороны смогут договориться по условиям.

В итоге «Челси» и «Интер» сошлись на следующем. «Интер» берет Лукаку в аренду на один сезон, заплатив за это восемь миллионов евро, при этом сумма может увеличиться еще на четыре миллиона за счет бонусов («Челси», по информации авторитетного инсайдера Дэвида Орнштейна из The Athletic, изначально хотел 10 миллионов). Плюс «нерадзурри» полностью берут на себя зарплату форварда. Бельгиец, как утверждает Фабрицио Романо, пошел на сокращение жалованья — с 12 до 8 миллионов евро чистыми в год. При этом в соглашении нет пункта о выкупе — обязательном или первоочередном праве на это. То есть будущим летом Лукаку, у которого контракт с «Челси» до 2026 года, вернется в Лондон.

Ожидается, что нападающий прилетит в Милан на следующей неделе, пройдет медицинское обследование и тогда уже последует официальное объявление.

Интересно, что добро на сделку дал лично новый владелец «Челси» Тодд Боэли (который, к слову, после ухода Марины Грановской будет временно исполнять обязанности спортивного директора, пока клуб не найдет постоянного человека на эту должность). Как пишет The Athletic, сказались и хорошие личные отношения американца с Федерико Пасторелло — главой агентства, которое ведет дела Лукаку.

Ромелу Лукаку. Фото Global Look Press

«Челси»: минус токсичный актив за 115 миллионов

Безусловно, покупка Лукаку прошлым летом за 115 миллионов евро — это грандиозный провал и пятно на практически безупречной репутации как Грановской, так и помогавшего ей в последние годы Петра Чеха. На этом фоне даже трансферы Фернандо Торреса и Андрея Шевченко выглядят легкими недоразумениями.

Кроме того, чтобы не уйти в минус и соответствовать финансовому фейр-плей, «Челси» продавал — ушли Тэмми Эбрахам (40 миллионов евро), Фикайо Томори («Милан», 28,8 миллиона) и Курт Зума («Вест Хэм», 35 миллионов). Первые двое классно проявили себя в Италии, особенно Томори, который был признан лучшим защитником серии А. Учитывая, что на правах свободных агентов ушли Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, потеря Томори и Зума выглядит особенно досадно.

Хотя поначалу все выглядело здорово. Лукаку забил в первом же матче, ураганом разметав защиту «Арсенала». Потом отгрузил дубль «Астон Вилле», а через три дня оформил победный гол в ворота «Зенита» в Лиге чемпионов. «Челси» долго не мог вскрыть низко сидевшую оборону питерцев, а Лукаку конвертировал в гол очередной заброс в штрафную, продавив Дмитрия Чистякова. Казалось, что это — отличная резервная атакующая опция для «Челси».

А вот потом все пошло не так — травма, безголевая серия... Закончилось все скандалом с интервью Sky Italia, который разорвал тишину новогодних праздников. Там он признавался в любви к «Интеру», мечтал о возвращении и жаловался, что не очень хорошо чувствует себя в схемах главного тренера Томаса Тухеля.

«То, как я ушел из «Интера», — это было неправильно. Это и то, как я общался с фанатами, беспокоит меня. Сейчас неподходящее время говорить об этом, и все же сказать надо, потому что я всегда подчеркивал: «Интер» — в моем сердце. Я вернусь, чтобы играть там, я очень на это надеюсь. И вернусь не для того, чтобы завершить карьеру, а на пике моей формы, чтобы мы могли брать трофеи и побеждать», — сказал Лукаку.

«Можно ли сказать, что я остался бы в «Интере», если бы клуб был в лучшей экономической ситуации? Определенно да, сто процентов. Даже не нужно это обсуждать. Но сначала клуб покинул Конте, потом Хакими. Пошли слухи о проблемах «Интера», — рассуждал бельгиец

Закончилось все стандартно: Лукаку выразил сожаление, «Челси» не стал принимать каких-то радикальных мер, ограничившись штрафом в 600 тысяч евро — зарплата форварда за две недели. Но в итоге это примирение никому не принесло удовлетворения. Лукаку так и не заиграл в «Челси» (всего три гола в АПЛ после скандала, а, например, в противостоянии с «Реалом» в четвертьфинале ЛЧ он сыграл всего 26 минут, не попав в заявку на ответный матч), а клуб после смены владельцев и менеджмента решил не держаться за токсичный актив.

Ромелу Лукаку. Фото Reuters Фото Reuters

«Интер»: ни хейта, ни поддержки

В Милане Лукаку тоже не ждут с шампанским и конфетти. Еще в январе, когда полыхал скандал с интервью, одна из фанатских группировок «Интера» оставила следующий баннер: «Не важны те, кто убегает, когда начинается дождь. Важны те, кто пережидает шторм. Пока, Ромелу!» А уже сейчас лидеры Curva Nord обозначили свою позицию в разговоре с La Gazzetta dello Sport и в соцсетях: Лукаку не будут хейтить и жестко освистывать, но при этом никакой поддержки и особого отношения, как во время первого захода в клуб, тоже не будет. То есть отношение будет максимально отстраненным.

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта по ходу прошлого сезона говорил про бельгийца следующее: «Он перешел в «Челси», чтобы получать вдвое больше. Мы продали Лукаку за 115 миллионов и бесплатно подписали Джеко, и большой разницы между ними нет».

Это не помешало Маротте сейчас взять Лукаку обратно в аренду, но и он, и президент «нерадзурри» Стивен Чжан торговались с «Челси» за каждый цент. Чистый бизнес, никаких сантиментов. Есть возможность в условиях все еще непростого финансового положения подписать игрока, который поможет команде здесь и сейчас, — ок, берем. На Лукаку больше не смотрят как на короля, как три года назад, бельгиец теперь просто наемник, не более того.

И, кажется, это делает перспективы форварда в «Интере» не слишком светлыми. Важные слова про Лукаку сказал в начале июня главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, который работал с игроком в «Эвертоне»: «Ему важно чувствовать себя важным и наслаждаться своим футболом».

Будет ли он чувствовать себя ключевым игроком в «Интере» сейчас — большой вопрос. Особенно если клуб подпишет Пауло Дибалу и аргентинец станет центральной фигурой в проекте. В теории трио Лукаку — Дибала — Лаутаро Мартинес смотрится отлично, но на практике есть куча вопросов как по части футбола и тактики, так и по части психологии.

Тем не менее для Лукаку это шанс взбодриться, перезапустить карьеру, ну и заодно поменять отношение к себе. Иначе можно навсегда остаться вроде бы крутым нападающим, но так и не добившимся ничего существенного.