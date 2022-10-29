Иммобиле не слишком удачно повторил образ Джокера на Хэллоуин
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле вместе с женой Джессикой сделали себе образы к Хэллоуину.
Итальянский нападающий выбрал Джокера — одного из главных злодеев комиксов про Бэтмена, а его жена нарядилась в образ Харли Куинн — подруги Джокера.
Чиро Иммобиле с женой.
Фото Соцсети
На данный момент Иммобиле восстанавливается от травмы, которую получил 17 октября. Ожидается, что он сможет вернуться на поле к концу ноября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|11
|9
|2
|0
|26-9
|29
|
2
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|
3
|Лацио
|11
|7
|3
|1
|23-5
|24
|
4
|Аталанта
|11
|7
|3
|1
|16-8
|24
|
5
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|
6
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|
7
|Интер
|11
|7
|0
|4
|22-17
|21
|
8
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|17-7
|19
|
9
|Сассуоло
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|
10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|
11
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|
12
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|
13
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|
14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|
16
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|
17
|Лечче
|11
|1
|5
|5
|9-14
|8
|
18
|Сампдория
|11
|1
|3
|7
|6-18
|6
|
19
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|
20
|Кремонезе
|11
|0
|4
|7
|9-22
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.10
|16:00
|
Наполи – Сассуоло
|- : -
|29.10
|19:00
|
Лечче – Ювентус
|- : -
|29.10
|21:45
|
Интер – Сампдория
|- : -
|30.10
|14:30
|
Эмполи – Аталанта
|- : -
|30.10
|17:00
|
Кремонезе – Удинезе
|- : -
|30.10
|17:00
|
Специя – Фиорентина
|- : -
|30.10
|20:00
|
Лацио – Салернитана
|- : -
|30.10
|22:45
|
Торино – Милан
|- : -
|31.10
|20:30
|
Верона – Рома
|- : -
|31.10
|22:45
|
Монца – Болонья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Марко Арнаутович
Болонья
|7
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|6
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|6
|П
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|7
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|6
|
|
Роберто Перейра
Удинезе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Мортен Юльманн
Лечче
|10
|1
|4
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|9
|1
|3
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|2
|1
|2
Новости