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Сегодня, 12:36

Иммобиле не слишком удачно повторил образ Джокера на Хэллоуин

Сергей Разин
корреспондент
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Чиро Иммобиле.
Фото Reuters

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле вместе с женой Джессикой сделали себе образы к Хэллоуину.

Итальянский нападающий выбрал Джокера — одного из главных злодеев комиксов про Бэтмена, а его жена нарядилась в образ Харли Куинн — подруги Джокера.

Чиро Иммобиле с женой. Фото Соцсети
Чиро Иммобиле с женой.
Фото Соцсети

На данный момент Иммобиле восстанавливается от травмы, которую получил 17 октября. Ожидается, что он сможет вернуться на поле к концу ноября.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Чиро Иммобиле
ФК Лацио
1
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 - : -
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 - : -
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 - : -
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 - : -
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 - : -
30.10 22:45
Торино – Милан
 - : -
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
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Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 10 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 9 1 3
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