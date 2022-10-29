Иммобиле не слишком удачно повторил образ Джокера на Хэллоуин

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле вместе с женой Джессикой сделали себе образы к Хэллоуину.

Итальянский нападающий выбрал Джокера — одного из главных злодеев комиксов про Бэтмена, а его жена нарядилась в образ Харли Куинн — подруги Джокера.

Чиро Иммобиле с женой. Фото Соцсети

На данный момент Иммобиле восстанавливается от травмы, которую получил 17 октября. Ожидается, что он сможет вернуться на поле к концу ноября.