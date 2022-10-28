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Сегодня, 21:10

Серия А: «Наполи» — «Сассуоло», «Торино» — «Милан» и другие матчи 12-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Футболисты «Наполи».
Фото AFP
12-й тур чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 12-й тур
29 окт, 16:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Сассуоло
Италия. Серия А. 12-й тур
29 окт, 19:00. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Ювентус
Италия. Серия А. 12-й тур
29 окт, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Сампдория
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 14:30. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Аталанта
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 17:00. Stadio Giovanni Zini (Кремона)
Кремонезе
Удинезе
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 17:00. Alberto Picco (Специя)
Специя
Фиорентина
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 20:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Салернитана
Италия. Серия А. 12-й тур
30 окт, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Милан
Италия. Серия А. 12-й тур
31 окт, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Рома
Италия. Серия А. 12-й тур
31 окт, 22:45. Brianteo (Монца)
Монца
Болонья

0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 9 2 0 26-9 29
2
 Милан 11 8 2 1 24-11 26
3
 Лацио 11 7 3 1 23-5 24
4
 Аталанта 11 7 3 1 16-8 24
5
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
6
 Удинезе 11 6 3 2 20-12 21
7
 Интер 11 7 0 4 22-17 21
8
 Ювентус 11 5 4 2 17-7 19
9
 Сассуоло 11 4 3 4 14-13 15
10
 Торино 11 4 2 5 10-13 14
11
 Салернитана 11 3 4 4 13-16 13
12
 Эмполи 11 2 5 4 9-15 11
13
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
14
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
15
 Фиорентина 11 2 4 5 11-16 10
16
 Специя 11 2 3 6 9-20 9
17
 Лечче 11 1 5 5 9-14 8
18
 Сампдория 11 1 3 7 6-18 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 11 0 4 7 9-22 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 - : -
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 - : -
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 - : -
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 - : -
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 - : -
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 - : -
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 - : -
30.10 22:45
Торино – Милан
 - : -
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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ЖК
Г
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Роберто Перейра

Роберто Перейра

Удинезе

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 10 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 9 1 3
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 2 1 2
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