УЕФА выплатил «Интеру» 3 миллиона евро из-за остановки сердца у Эриксена

«Интер» получил денежную компенсацию от УЕФА за остановку сердца у полузащитника Кристиана Эриксена на Евро-2020, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, сумма компенсации составила 3 миллиона евро. УЕФА пришлось выплатить эту сумму из-за того, что у Эриксена, на тот момент выступавшего за «Интер», остановилось сердце в матче под эгидой УЕФА.

Эриксен в 2021 году пережил остановку сердца в матче за сборную Дании на Евро-2020. После этого игроку пришлось установить подкожный дефибриллятор.