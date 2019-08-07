Икарди не хочет переходить в "Рому"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди сообщил руководству клуба, что не перейдет в "Рому", даже если ее предложение устроит миланцев. Как сообщает Corriere dello Sport, Икарди готов рассматривать предложения других клубов, но только если они выступают в Лиге чемпионов. "Рома" не играет в этом турнире, хотя проявляла интерес к аргентинцу.

Напомним, что "Интер" хочет найти для Икарди новый клуб и выгодно его продать. В Италии наибольшие шансы заполучить форварда имеют "Наполи" и "Ювентус". Также им интересовался "Манчестер Юнайтед".