Колыванов: «Головин пригодился бы любому клубу из топ-5 cерии А»
Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.
«Головину пора уезжать в более престижный чемпионат: в Испанию или Италию. Германия ему меньше подходит. В Италии он бы не затерялся в «Милане», «Интере», «Роме». Любому клубу из топ-5 серии А он бы пригодился», — приводит слова Колыванова Legalbet.
В текущем сезоне Головин провел за монегасков 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: Legalbet
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|
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|24
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|3
|1
|59-12
|63
|
2
|Ювентус
|24
|16
|5
|3
|36-15
|53
|
3
|Милан
|24
|16
|4
|4
|47-27
|52
|
4
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|24
|11
|9
|4
|35-22
|42
|
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|23
|13
|3
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|42
|
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|38
|
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|37
|
8
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|24
|11
|4
|9
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|37
|
9
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|24
|9
|9
|6
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|36
|
10
|Наполи
|23
|10
|5
|8
|32-27
|35
|
11
|Монца
|24
|7
|9
|8
|21-28
|30
|
12
|Дженоа
|24
|7
|8
|9
|25-30
|29
|
13
|Лечче
|25
|5
|9
|11
|24-39
|24
|
14
|Фрозиноне
|24
|6
|5
|13
|32-49
|23
|
15
|Удинезе
|24
|3
|13
|8
|24-37
|22
|
16
|Эмполи
|24
|5
|6
|13
|18-37
|21
|
17
|Сассуоло
|23
|5
|5
|13
|29-42
|20
|
18
|Верона
|24
|4
|7
|13
|21-32
|19
|
19
|Кальяри
|24
|4
|6
|14
|22-45
|18
|
20
|Салернитана
|25
|2
|7
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|16.02
|21:00
|
Торино – Лечче
|2 : 0
|16.02
|23:00
|
Интер – Салернитана
|4 : 0
|17.02
|17:00
|
Наполи – Дженоа
|- : -
|17.02
|20:00
|
Верона – Ювентус
|- : -
|17.02
|22:45
|
Аталанта – Сассуоло
|- : -
|18.02
|14:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|18.02
|17:00
|
Эмполи – Фиорентина
|- : -
|18.02
|17:00
|
Удинезе – Кальяри
|- : -
|18.02
|20:00
|
Фрозиноне – Рома
|- : -
|18.02
|22:45
|
Монца – Милан
|- : -
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|Г
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|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|12
|
|
Оливье Жиру
Милан
|11
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|7
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|22
|1
|3
|
|
Ламек Банда
Лечче
|16
|1
|4
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
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|1
|4
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