Колыванов: «Головин пригодился бы любому клубу из топ-5 cерии А»

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головину пора уезжать в более престижный чемпионат: в Испанию или Италию. Германия ему меньше подходит. В Италии он бы не затерялся в «Милане», «Интере», «Роме». Любому клубу из топ-5 серии А он бы пригодился», — приводит слова Колыванова Legalbet.

В текущем сезоне Головин провел за монегасков 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.