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Колыванов: «Головин пригодился бы любому клубу из топ-5 cерии А»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о российском полузащитнике «Монако» Александре Головине.

«Головину пора уезжать в более престижный чемпионат: в Испанию или Италию. Германия ему меньше подходит. В Италии он бы не затерялся в «Милане», «Интере», «Роме». Любому клубу из топ-5 серии А он бы пригодился», — приводит слова Колыванова Legalbet.

В текущем сезоне Головин провел за монегасков 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Legalbet
Александр Головин
ФК Монако
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Тюрам стал вторым французом с 10 голами за «Интер» в сезоне серии А
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 24 20 3 1 59-12 63
2
 Ювентус 24 16 5 3 36-15 53
3
 Милан 24 16 4 4 47-27 52
4
 Болонья 24 11 9 4 35-22 42
5
 Аталанта 23 13 3 7 44-23 42
6
 Рома 24 11 5 8 42-30 38
7
 Лацио 23 11 4 8 28-24 37
8
 Фиорентина 24 11 4 9 36-28 37
9
 Торино 24 9 9 6 23-20 36
10
 Наполи 23 10 5 8 32-27 35
11
 Монца 24 7 9 8 21-28 30
12
 Дженоа 24 7 8 9 25-30 29
13
 Лечче 25 5 9 11 24-39 24
14
 Фрозиноне 24 6 5 13 32-49 23
15
 Удинезе 24 3 13 8 24-37 22
16
 Эмполи 24 5 6 13 18-37 21
17
 Сассуоло 23 5 5 13 29-42 20
18
 Верона 24 4 7 13 21-32 19
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 Кальяри 24 4 6 14 22-45 18
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 Салернитана 25 2 7 16 20-51 13
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Милан

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