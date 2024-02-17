Кураньи: «Не думаю, что Гасперини недооценивает Миранчука — у тренера свое видение»

Бывший футболист «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи поделился мнением о карьере российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Можно ли сказать, что Гасперини недооценивает Миранчука? Я не думаю, что это так. Кого-то может удивлять, что тот или иной игрок получает мало игрового времени, но только тренер знает, почему так происходит. Если ты не внутри команды, тяжело делать выводы. Но мне кажется, что у тренера «Аталанты» просто свое видение. Возможно, он видит в Миранчуке игрока, который отлично усиливает игру команду, выходя на замену. Это всегда очень тяжело, многие с этим сталкиваются», — приводит «РБ Спорт» слова Кураньи.

В текущем сезоне 28-летний российский хавбек сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 7 голевых передач.

«Аталанта» находится на 4-й строчке в чемпионате Италии, набрав 42 очка в 23 матчах.