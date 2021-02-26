Ибрагимович раскритиковал Леброна Джеймса за политическую активность

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович раскритиковал форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса за политическую активность.

«Леброн феноменален в своем деле, но я не люблю, когда люди с высоким статусом пытаются лезть в политику. Делай то, в чем ты хорош. Я играю в футбол, потому что я в этом — лучший. Я не лезу в политику. Был бы политиком — занимался бы политикой. Когда люди становятся известными, они делают эту ошибку. Просто делай то, в чем хорош, держись подальше от политики», — цитирует USA Today Ибрагимовича.

Леброн Джеймс неоднократно комментировал прошедшие президентские выборы в США и поддерживал движение Black Lives Matter.