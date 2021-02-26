Итальянский специалист Маурицио Сарри может вернуться в «Наполи», сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, руководство неаполитанцев рассматривает возможность вернуть 62-летнего итальянца после того, как тот покинул клуб летом 2018 года. Сообщается, что нынешний тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо не будет уволен до конца сезона, а с лета 2021 года команду может возглавить Сарри.

В текущем сезоне «Наполи» с 40 очками занимает седьмое место в серии А, отставая от лидирующего «Интера» на 13 очков.