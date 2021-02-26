Кулибали заявил, что «Наполи» любой ценой должен попасть в Лигу чемпионов

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали подвел итоги ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Гранады» (2:1, 0:2 — первый матч).

«Мы разочарованы, так как могли сделать больше. После поражения в первом матче нам было сложно, пропущенный мяч выбил нас из колеи, но мы все равно пытались биться до конца.

Отговорок больше нет. Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов, и мы должны сделать все, чтобы попасть в четверку лучших. Для нас это слишком важно, мы должны любой ценой попасть туда", — приводит слова Кулибали Sky Sport Italia.