Рибери проведет еще один сезон в «Салернитане»

39-летний вингер «Салернитаны» Франк Рибери пока не планирует завершать игровую карьеру, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Так как команда сохранила прописку в серии А, то в контракте полузащитника активировался пункт о продлении соглашения еще на сезон.

В сезоне-2021/22 француз провел 22 матча в серии А, отметившись тремя результативными передачами.

Ранее Рибери заявил, что после завершения карьеры хочет работать тренером.