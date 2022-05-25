Генеральный директор серии А Луиджи Де Сьерво прокомментировал продлении контракта «ПСЖ» с нападающим Килиана Мбаппе.

21 мая парижский клуб объявил о продлении контракта с нападающим 23-летним французом.

«То, что произошло в «ПСЖ» с новым контрактом Мбаппе, — это абсолютное зло, — приводит слова Де Сьерво Marca. — Мы должны быть внимательны к этому. Пока в футболе есть команды, которые готовы платить эти напыщенные цифры, система всегда будет оставаться неустойчивой из-за логики тех, у кого больше денег. Особенно это важно для клубов, принадлежащих государству, а не индивидуальным предпринимателям».

Новый контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2025 года. По данным СМИ, зарплата нападающего в парижском клубе по новому соглашению составит 93 миллиона евро, что сделает француза самым высокооплачиваемым футболистом в мире.