Ибрагимович: «Я не сдаюсь, пока не выиграю с «Миланом» трофей»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович подтвердил, что намерен продолжить карьеру.

«Мое будущее — это футбол, я все еще активен. Мне очень больно из-за того, что я пропустил последние матчи.

С тех пор, как я вернулся в «Милан», мы творили великие дела: нам нужно только одно — выигрывать трофеи. Я не сдаюсь, пока не выиграю с этой командой», — цитирует Ибрагимовича в Twitter журналист Николо Скира.

В нынешнем сезоне 40-летний швед забил восемь мячей и отдал две результативные передачи в 19 матчах за «Милан». Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.