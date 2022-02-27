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Сегодня, 18:59

Хет-трик Симеоне принес «Вероне» победу над «Венецией»

Иван Шитик
Корреспондент

«Верона» принимала «Венецию» на своем поле в матче 27-го тура чемпионата Италии. Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

Хет-трик оформил нападающий «Вероны» Джованни Симеоне. Все три гола он забил во втором тайме.

«Верона» набрала 40 очков и остается на 9-м месте с турнирной таблице серии А. «Венеция» осталась на 18-й строчке (22 очка).

Италия. Серия А. 27-й тур
27 февр, 17:05. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
3:1
Венеция
Голы
Симеоне, 54 (1:0), Симеоне, 63 (2:0), Окереке, 81 (2:1), Симеоне, 88 (3:1)
Верона
Монтипо Фараони Шутало Коппола Рецос (Чеккерини, 6) Барак (Лазанья, 62) Лазович (Депаоли, 87) Илич Тамез Капрари (Бесса, 87) Симеоне
Венеция
Ромеро Кальдара Чеккарони Ампаду Хапс (Вакка, 67) Араму (Йонсен, 67) Кюизанс Бузио (Тессманн, 79) Чрнигой (Нани, 67) Анри (Нсаме, 72) Окереке
Предупреждения
Кальдара 56’
Судьи
Сакки (Италия)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси 0
Ливерпуль 0
1-й тайм

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Джованни Симеоне
ФК Венеция
ФК Верона
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Кальяри» в гостях обыграл «Торино»

Чемпионат Италии: «Лацио» — «Наполи», «Ювентус» обыграл «Эмполи» и другие матчи 27-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
2
 Интер 26 16 7 3 55-22 55
3
 Наполи 26 16 6 4 47-18 54
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 26 7 5 14 28-48 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 26 3 6 17 20-59 14
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25.02 20:45
Милан – Удинезе
 1 : 1
25.02 23:00
Дженоа – Интер
 0 : 0
26.02 17:05
Салернитана – Болонья
 1 : 1
26.02 20:05
Эмполи – Ювентус
 2 : 3
26.02 22:50
Сассуоло – Фиорентина
 2 : 1
27.02 14:35
Торино – Кальяри
 1 : 2
27.02 17:05
Верона – Венеция
 3 : 1
27.02 20:05
Специя – Рома
 - : -
27.02 22:50
Лацио – Наполи
 - : -
28.02 22:50
Аталанта – Сампдория
 - : -
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Лацио

 19
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Джованни Симеоне

Верона

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Доменико Берарди

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