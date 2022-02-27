Хет-трик Симеоне принес «Вероне» победу над «Венецией»

«Верона» принимала «Венецию» на своем поле в матче 27-го тура чемпионата Италии. Хозяева одолели соперника со счетом 3:1.

Хет-трик оформил нападающий «Вероны» Джованни Симеоне. Все три гола он забил во втором тайме.

«Верона» набрала 40 очков и остается на 9-м месте с турнирной таблице серии А. «Венеция» осталась на 18-й строчке (22 очка).