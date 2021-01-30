Ибрагимович может быть дисквалифицирован на десять матчей

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может быть дисквалифицирован на 10 матчей, информирует Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Это произойдет, если его признают виновным в проявлении расизма в адрес нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Ибрагимович и Лукаку 29 января получили одноматчевые дисквалификации за стычку между собой в матче 1/4 финала Кубка Италии, который «Интер» выиграл со счетом 2:1.

Наказание распространяется на матчи Кубка Италии. Таким образом, Лукаку пропустит первую полуфинальную встречу против «Ювентуса».

Ибрагимович и Лукаку забили по голу, а во втором тайме игрок «Милана» был удален.

Швед на 58-й минуте получил вторую желтую карточку. Первую он получил за стычку с Лукаку в первой половине. Tuttomercatoweb ранее сообщил, о том, что именно они сказали друг другу. По данным источника, швед сказал бельгийцу: «Иди делай свое вуду дерьмо ты, маленький ослик». Это было расценено как расизм.