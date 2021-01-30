Кулибали назвал нынешний состав «Наполи» лучшим за время его пребывания в клубе

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали перед матчем 20-го тура серии А с «Пармой» отметил силу текущего состава неаполитанцев.

«Этот состав очень силен. Наверное, лучший за все время, что я в «Наполи». Даже на скамейке у нас есть игроки, способные выходить и делать разницу на поле. Если немного прибавим, мы можем стать первыми, главное верить в это, нам нужно больше энтузиазма» — сказал Кулибали на предматчевой пресс-конференции.

29-летний сенегалец выступает за «Наполи» с 2014 года. За это время он выиграл с командой Кубок Италии-2019/2020 и Суперкубок Италии-2014. В нынешнем сезоне Кулибали сыграл в 23 матчах во всех турнирах и забил один гол.