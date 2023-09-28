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Хвича о первом голе за полгода: «Я счастлив, я вернулся!»

Хвича прокомментировал свой первый гол за полгода
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой гол в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (4:1), который стал для него первым за последние полгода.

В предыдущий раз 22-летний грузин забивал 19 марта 2023 года в игре против «Торино» (4:0) в 27-м туре серии А-2022/23.

«Конечно, я скучал по этому чувству. Любой футболист начнет волноваться, если не будет забивать целых полгода, но я вернулся, я счастлив и доволен, что помог команде победить. Мы понимаем, что нужно продолжать выигрывать. В игре с «Удинезе» мы контролировали мяч и, думаю, заслужили победу», — сказал в интервью DAZN Кварацхелия.

В сезоне-2023/24 Кварацхелия забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи в 6 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

Неаполитанцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии-2023/24 с 11 очками в 6 матчах. В следующем туре команда встретится с «Лечче» на выезде 30 сентября.

Хвича Кварацхелия
Футбол
ФК Наполи
ФК Удинезе
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«Наполи» разгромил «Удинезе», Хвича забил впервые в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
4
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
5
 Наполи 6 3 2 1 12-6 11
6
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
7
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
8
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Лацио 6 2 1 3 7-8 7
12
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
13
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
14
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
15
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
16
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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26.09 21:45
Ювентус – Лечче
 1 : 0
27.09 19:30
Кальяри – Милан
 1 : 3
27.09 19:30
Эмполи – Салернитана
 1 : 0
27.09 19:30
Верона – Аталанта
 0 : 1
27.09 21:45
Интер – Сассуоло
 1 : 2
27.09 21:45
Лацио – Торино
 2 : 0
27.09 21:45
Наполи – Удинезе
 4 : 1
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 3
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Интер

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 4 1 0
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Лечче

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