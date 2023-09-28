«Сассуоло» не планирует продавать нападающего Лорьенте «Тоттенхэму»
Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил, что клуб не планирует продавать нападающего Армана Лорьенте «Тоттенхэму».
«Мы не получали никаких официальных предложений по Арману минувшим летом. Мы не собираемся обсуждать или вступать в переговоры по каким-либо предложениям по Лорьенте», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Карневали.
Лорьенте выступает за «Сассуоло» с августа 2022 года, на его счету 8 голов и 7 результативных передач в 35 матчах за команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего француза в 18 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|6
|5
|0
|1
|15-3
|15
|
2
|Милан
|6
|5
|0
|1
|13-8
|15
|
3
|Ювентус
|6
|4
|1
|1
|12-6
|13
|
4
|Аталанта
|6
|4
|0
|2
|11-5
|12
|
5
|Наполи
|6
|3
|2
|1
|12-6
|11
|
6
|Лечче
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Фиорентина
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
8
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|11-12
|9
|
9
|Фрозиноне
|5
|2
|2
|1
|8-7
|8
|
10
|Торино
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|
11
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
12
|Верона
|6
|2
|1
|3
|4-6
|7
|
13
|Болонья
|5
|1
|3
|1
|3-4
|6
|
14
|Рома
|5
|1
|2
|2
|12-7
|5
|
15
|Монца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
16
|Дженоа
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
17
|Эмполи
|6
|1
|0
|5
|1-13
|3
|
18
|Удинезе
|6
|0
|3
|3
|2-10
|3
|
19
|Салернитана
|6
|0
|3
|3
|4-10
|3
|
20
|Кальяри
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.09
|21:45
|
Ювентус – Лечче
|1 : 0
|27.09
|19:30
|
Кальяри – Милан
|1 : 3
|27.09
|19:30
|
Эмполи – Салернитана
|1 : 0
|27.09
|19:30
|
Верона – Аталанта
|0 : 1
|27.09
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|1 : 2
|27.09
|21:45
|
Лацио – Торино
|2 : 0
|27.09
|21:45
|
Наполи – Удинезе
|4 : 1
|28.09
|19:30
|
Фрозиноне – Фиорентина
|- : -
|28.09
|19:30
|
Монца – Болонья
|- : -
|28.09
|21:45
|
Дженоа – Рома
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|5
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|4
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|П
|
|
Оливье Жиру
Милан
|3
|
|
Мартен де Рон
Аталанта
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|3
|1
|0
|
|
Исак Хиен
Верона
|4
|1
|0
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|5
|1
|0
Новости