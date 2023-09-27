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27 сентября, 23:42

«Наполи» разгромил «Удинезе», Хвича забил впервые в сезоне

Руслан Минаев
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Хвича Кварацхелия.
Фото Reuters

«Наполи» дома разгромил «Удинезе» в матче 6-го тура чемпионата Италии — 4:1.

У неаполитанцев забивали Петр Зелиньски, Виктор Осимхен, Хвича Кварацхелия и Джованни Симеоне. Кварацхелия забил первый гол в сезоне. За «Удинезе» отличился Лазар Самарджич.

«Наполи» прервал серию из 3 матчах без побед и набрал 11 очков (5-е место). «Удинезе» с 3 очками на 18-м месте.

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
4:1
Удинезе

«Лацио» дома победил «Торино» — 2:0.

У римлян забивали Матиас Весино и Маттиа Дзакканьи.

За туринцев дебютировал Саба Сазонов, который вышел на 27-й минуте.

«Лацио» набрал 7 очков и занимает 11-е место. У «Торино» 8 очков и 10-е место.

Италия. Серия А. 6-й тур
27 сент, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
2:0
Торино
ФК Лацио
ФК Наполи
ФК Торино
ФК Удинезе
1
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«Интер» дома проиграл «Сассуоло», «нерадзурри» впервые за 6 матчей потеряли очки в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 6 5 0 1 15-3 15
2
 Милан 6 5 0 1 13-8 15
3
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
4
 Аталанта 6 4 0 2 11-5 12
5
 Наполи 6 3 2 1 12-6 11
6
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
7
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
8
 Сассуоло 6 3 0 3 11-12 9
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Торино 6 2 2 2 6-7 8
11
 Лацио 6 2 1 3 7-8 7
12
 Верона 6 2 1 3 4-6 7
13
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
14
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
15
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
16
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
17
 Эмполи 6 1 0 5 1-13 3
18
 Удинезе 6 0 3 3 2-10 3
19
 Салернитана 6 0 3 3 4-10 3
20
 Кальяри 6 0 2 4 2-9 2
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26.09 21:45
Ювентус – Лечче
 1 : 0
27.09 19:30
Кальяри – Милан
 1 : 3
27.09 19:30
Эмполи – Салернитана
 1 : 0
27.09 19:30
Верона – Аталанта
 0 : 1
27.09 21:45
Интер – Сассуоло
 1 : 2
27.09 21:45
Лацио – Торино
 2 : 0
27.09 21:45
Наполи – Удинезе
 4 : 1
28.09 19:30
Фрозиноне – Фиорентина
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 4
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
П
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 3
Мартен де Рон

Мартен де Рон

Аталанта

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
И К Ж
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 3 1 0
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 4 1 0
Федерико Баскиротто

Федерико Баскиротто

Лечче

 5 1 0
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