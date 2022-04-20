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Сегодня, 10:16

Хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг летом может перейти в «Милан»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Милан» в летнее трансферное окно может купить игрока «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга, информирует инсайдер Экрем Конур.

По данным источника, миланцы изучают вопрос подписания 27-летнего игрока, контракт которого с «Сити» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Стерлинг забил 14 голов и отдал 7 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека — 85 миллионов евро.

Рахим Стерлинг
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
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 Интер 32 20 9 3 68-25 69
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 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
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 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
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Дженоа – Аталанта
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 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
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Эмполи – Милан
 2 : 4
20.04 19:45
Удинезе – Салернитана
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Ювентус

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Джованни Симеоне

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Верона

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П
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Николо Барелла

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Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
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 25 1 10
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