Хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг летом может перейти в «Милан»

«Милан» в летнее трансферное окно может купить игрока «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга, информирует инсайдер Экрем Конур.

По данным источника, миланцы изучают вопрос подписания 27-летнего игрока, контракт которого с «Сити» истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Стерлинг забил 14 голов и отдал 7 результативных передач в 40 матчах за команду во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека — 85 миллионов евро.