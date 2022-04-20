Алешандре Пату заявил, что хочет вернуться в «Милан»
Нападающий «Орландо Сити» Алешандре Пату заявил о желании вернуться в «Милан».
«Я отлично чувствую себя в Орландо, у меня есть контракт, но Паоло Мальдини (технический директор «Милана») знает, что я готов вернуться. Я уже заматерел, отношусь к футболу по-другому и могу быть полезным для молодых игроков.
Я скучаю по Италии и итальянцам. Всегда говорю жене: «Однажды я привезу тебя в Италию и ты поймешь, о чем я говорю». Для меня Милан — фундаментальный город. Я многое узнал там и очень скучаю. Хотел бы вернуться в «Милан». Тем более, в чемпионате Италии много футболистов моего возраста», — приводит Gazetta dello Sport слова Пату.
Пату выступал за «Милан» с августа 2007 года по январь 2013 года.
В нынешнем розыгрыше МЛС 32-летний бразилец забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Орландо Сити».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|33
|21
|8
|4
|58-29
|71
|
2
|Интер
|32
|20
|9
|3
|68-25
|69
|
3
|Наполи
|33
|20
|7
|6
|59-27
|67
|
4
|Ювентус
|33
|18
|9
|6
|50-29
|63
|
5
|Рома
|33
|17
|7
|9
|54-37
|58
|
6
|Лацио
|33
|16
|8
|9
|65-48
|56
|
7
|Фиорентина
|32
|17
|5
|10
|53-40
|56
|
8
|Аталанта
|32
|14
|9
|9
|54-38
|51
|
9
|Верона
|33
|13
|9
|11
|58-50
|48
|
10
|Сассуоло
|33
|12
|10
|11
|58-53
|46
|
11
|Торино
|32
|10
|10
|12
|36-31
|40
|
12
|Удинезе
|31
|9
|12
|10
|47-49
|39
|
13
|Болонья
|32
|10
|8
|14
|35-45
|38
|
14
|Эмполи
|33
|8
|10
|15
|42-60
|34
|
15
|Специя
|33
|9
|6
|18
|33-57
|33
|
16
|Сампдория
|33
|8
|5
|20
|40-56
|29
|
17
|Кальяри
|33
|6
|10
|17
|31-61
|28
|
18
|Дженоа
|33
|2
|16
|15
|24-54
|22
|
19
|Венеция
|32
|5
|7
|20
|26-58
|22
|
20
|Салернитана
|31
|4
|7
|20
|25-69
|18
|21.12
|22:45
|
Дженоа – Аталанта
|0 : 0
|21.12
|22:45
|
Ювентус – Кальяри
|2 : 0
|22.12
|18:30
|
Венеция – Лацио
|1 : 3
|22.12
|18:30
|
Сассуоло – Болонья
|0 : 3
|22.12
|20:30
|
Верона – Фиорентина
|1 : 1
|22.12
|20:30
|
Интер – Торино
|1 : 0
|22.12
|20:30
|
Рома – Сампдория
|1 : 1
|22.12
|22:45
|
Наполи – Специя
|0 : 1
|22.12
|22:45
|
Эмполи – Милан
|2 : 4
|20.04
|19:45
|
Удинезе – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|25
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|27
|1
|6