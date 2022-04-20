Алешандре Пату заявил, что хочет вернуться в «Милан»

Нападающий «Орландо Сити» Алешандре Пату заявил о желании вернуться в «Милан».

«Я отлично чувствую себя в Орландо, у меня есть контракт, но Паоло Мальдини (технический директор «Милана») знает, что я готов вернуться. Я уже заматерел, отношусь к футболу по-другому и могу быть полезным для молодых игроков.

Я скучаю по Италии и итальянцам. Всегда говорю жене: «Однажды я привезу тебя в Италию и ты поймешь, о чем я говорю». Для меня Милан — фундаментальный город. Я многое узнал там и очень скучаю. Хотел бы вернуться в «Милан». Тем более, в чемпионате Италии много футболистов моего возраста», — приводит Gazetta dello Sport слова Пату.

Пату выступал за «Милан» с августа 2007 года по январь 2013 года.

В нынешнем розыгрыше МЛС 32-летний бразилец забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Орландо Сити».