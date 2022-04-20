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Сегодня, 14:24

Алешандре Пату заявил, что хочет вернуться в «Милан»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Орландо Сити» Алешандре Пату заявил о желании вернуться в «Милан».

«Я отлично чувствую себя в Орландо, у меня есть контракт, но Паоло Мальдини (технический директор «Милана») знает, что я готов вернуться. Я уже заматерел, отношусь к футболу по-другому и могу быть полезным для молодых игроков.
Я скучаю по Италии и итальянцам. Всегда говорю жене: «Однажды я привезу тебя в Италию и ты поймешь, о чем я говорю». Для меня Милан — фундаментальный город. Я многое узнал там и очень скучаю. Хотел бы вернуться в «Милан». Тем более, в чемпионате Италии много футболистов моего возраста», — приводит Gazetta dello Sport слова Пату.

Пату выступал за «Милан» с августа 2007 года по январь 2013 года.

В нынешнем розыгрыше МЛС 32-летний бразилец забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи в 6 матчах за «Орландо Сити».

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И В Н П +/- О
1
 Милан 33 21 8 4 58-29 71
2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
12
 Удинезе 31 9 12 10 47-49 39
13
 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
14
 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
15
 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 31 4 7 20 25-69 18
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
20.04 19:45
Удинезе – Салернитана
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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