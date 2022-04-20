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Сегодня, 08:25

«Ювентус» нашел в «Монако» замену Кьеллини

Виктория Кравченко
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«Ювентус» интересуется защитником «Монако» Бенуа Бадьяшилем, который станет заменой Джорджо Кьеллини, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, в 21-летнем французе также заинтересованы «Ньюкасл», «РБ Лейпциг» и другие клубы. «Юве» видит в игроке потенциальную замену 37-летнему Джорджо Кьеллини в центре обороны.

Контракт Бенуа Бадьяшиля с «Монако» рассчитан до 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

ФК Монако
ФК Ювентус
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2
 Интер 32 20 9 3 68-25 69
3
 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
4
 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
5
 Рома 33 17 7 9 54-37 58
6
 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
7
 Фиорентина 32 17 5 10 53-40 56
8
 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
9
 Верона 33 13 9 11 58-50 48
10
 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
11
 Торино 32 10 10 12 36-31 40
12
 Удинезе 31 9 12 10 47-49 39
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 Болонья 32 10 8 14 35-45 38
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 Эмполи 33 8 10 15 42-60 34
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 Специя 33 9 6 18 33-57 33
16
 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
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 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 31 4 7 20 25-69 18
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21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
20.04 19:45
Удинезе – Салернитана
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 27 1 6
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