«Ювентус» нашел в «Монако» замену Кьеллини

«Ювентус» интересуется защитником «Монако» Бенуа Бадьяшилем, который станет заменой Джорджо Кьеллини, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, в 21-летнем французе также заинтересованы «Ньюкасл», «РБ Лейпциг» и другие клубы. «Юве» видит в игроке потенциальную замену 37-летнему Джорджо Кьеллини в центре обороны.

Контракт Бенуа Бадьяшиля с «Монако» рассчитан до 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.