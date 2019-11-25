Хавбек «Интера» Барелла из-за травмы может пропустить оставшиеся матчи года

Полузащитник «Интера» Николо Барелла перенесет операцию из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба.

22-летний итальянец получил травму в матче чемпионата Италии с «Торино» (3:0). У хавбека диагностировано повреждение хряща в коленной чашечке.

Ожидается, что игрок не сыграет в оставшихся матчах года.

Барелла провел 13 матчей в серии А, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.