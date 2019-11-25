Хавбек «Интера» Барелла из-за травмы может пропустить оставшиеся матчи года
11:12
Полузащитник «Интера» Николо Барелла перенесет операцию из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба.
22-летний итальянец получил травму в матче чемпионата Италии с «Торино» (3:0). У хавбека диагностировано повреждение хряща в коленной чашечке.
Ожидается, что игрок не сыграет в оставшихся матчах года.
Барелла провел 13 матчей в серии А, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.
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