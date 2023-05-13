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Сегодня, 08:18

Гравина высказался об успехе «Наполи» в текущем сезоне

Виталий Косик
Корреспондент
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Президента федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался об успехах «Наполи» в текущем сезоне серии А.

«Эта команда подтвердила, что идеи могут оставаться актуальными и иметь гораздо большее значение, нежели деньги. Менеджмент в приоритете по сравнению с трансферами игроков, которые потом не оказывают серьезного влияния на успех», — передает слова Гравины Tutto Napoli.

«Наполи» за 4 тура до конца сезона гарантировал себе первое место в серии А. Это третье скудетто в истории клуба.

Первые два титула были завоеваны еще в прошлом веке — в сезонах-1986/87 и 1989/90.

Футбол
ФК Наполи
серия А
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 34 26 5 3 70-23 83
2
 Ювентус 34 20 6 8 52-28 66
3
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
4
 Интер 34 20 3 11 62-35 63
5
 Милан 34 17 10 7 55-39 61
6
 Аталанта 34 17 7 10 56-41 58
7
 Рома 34 17 7 10 45-33 58
8
 Болонья 34 12 10 12 43-44 46
9
 Торино 34 12 10 12 36-39 46
10
 Монца 34 12 10 12 42-45 46
11
 Удинезе 34 11 13 10 45-41 46
12
 Фиорентина 34 12 10 12 45-40 46
13
 Сассуоло 34 12 8 14 41-50 44
14
 Эмполи 34 9 11 14 31-44 38
15
 Салернитана 34 7 14 13 42-56 35
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Верона 34 7 9 18 28-51 30
18
 Специя 34 5 12 17 28-56 27
19
 Кремонезе 34 4 12 18 31-59 24
20
 Сампдория 34 3 8 23 20-61 17
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Специя – Милан
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Интер – Сассуоло
 - : -
14.05 13:30
Верона – Торино
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Фиорентина – Удинезе
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Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Булай Диа

Салернитана

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 20 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 32 1 2
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Луис Муриэль

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