Рафаэл Леау признан лучшим игроком апреля в серии А
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау признан лучшим игроком апреля в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба турнира.
В прошлом месяце 23-летний португалец забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах серии А.
Также на награду претендовали Лаутаро Мартинес («Интер»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Симоне Верди («Верона») и Маттиа Дзакканьи («Лацио»).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|34
|26
|5
|3
|70-23
|83
|
2
|Ювентус
|34
|20
|6
|8
|52-28
|66
|
3
|Лацио
|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|
4
|Интер
|34
|20
|3
|11
|62-35
|63
|
5
|Милан
|34
|17
|10
|7
|55-39
|61
|
6
|Аталанта
|34
|17
|7
|10
|56-41
|58
|
7
|Рома
|34
|17
|7
|10
|45-33
|58
|
8
|Болонья
|34
|12
|10
|12
|43-44
|46
|
9
|Торино
|34
|12
|10
|12
|36-39
|46
|
10
|Монца
|34
|12
|10
|12
|42-45
|46
|
11
|Удинезе
|34
|11
|13
|10
|45-41
|46
|
12
|Фиорентина
|34
|12
|10
|12
|45-40
|46
|
13
|Сассуоло
|34
|12
|8
|14
|41-50
|44
|
14
|Эмполи
|34
|9
|11
|14
|31-44
|38
|
15
|Салернитана
|34
|7
|14
|13
|42-56
|35
|
16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|
17
|Верона
|34
|7
|9
|18
|28-51
|30
|
18
|Специя
|34
|5
|12
|17
|28-56
|27
|
19
|Кремонезе
|34
|4
|12
|18
|31-59
|24
|
20
|Сампдория
|34
|3
|8
|23
|20-61
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|21:45
|
Лацио – Лечче
|2 : 2
|13.05
|16:00
|
Салернитана – Аталанта
|- : -
|13.05
|19:00
|
Специя – Милан
|- : -
|13.05
|21:45
|
Интер – Сассуоло
|- : -
|14.05
|13:30
|
Верона – Торино
|- : -
|14.05
|16:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|14.05
|16:00
|
Монца – Наполи
|- : -
|14.05
|19:00
|
Болонья – Рома
|- : -
|14.05
|21:45
|
Ювентус – Кремонезе
|- : -
|15.05
|21:45
|
Сампдория – Эмполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|19
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|20
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|32
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|25
|1
|0
Новости