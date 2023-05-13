Рафаэл Леау признан лучшим игроком апреля в серии А

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау признан лучшим игроком апреля в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце 23-летний португалец забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу в 5 матчах серии А.

Также на награду претендовали Лаутаро Мартинес («Интер»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»), Симоне Верди («Верона») и Маттиа Дзакканьи («Лацио»).